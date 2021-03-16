Чтобы Запад признал Крым российским, необходима смена в западных государствах политической элиты. Так заявил участник немецкого Бундестага Вальдемар Гердт.
Как он считает, признание Крыма российским дает ограничение расширения НАТО на восток. Также Гердт подчеркивает, что референдум в Крыму о воссоединении с Россией проходил в рамках международного права и был легитимным.
Депутат подчеркнул, что, если бы крымчан считали украинцами, их не оставляли бы без воды и пенсий. "Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины", — отметил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против субъектов РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.