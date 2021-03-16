На Западе сказали, что нужно, чтобы Крым признали российским

Чтобы Запад признал Крым российским, необходима смена в западных государствах политической элиты. Так заявил участник немецкого Бундестага Вальдемар Гердт.

Как он считает, признание Крыма российским дает ограничение расширения НАТО на восток. Также Гердт подчеркивает, что референдум в Крыму о воссоединении с Россией проходил в рамках международного права и был легитимным.

Депутат подчеркнул, что, если бы крымчан считали украинцами, их не оставляли бы без воды и пенсий. "Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины", — отметил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против субъектов РФ.