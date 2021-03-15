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Список сомневающихся в безопасности AstraZeneca пополнился вновь

Мир

На фоне сообщений о нарушениях свёртываемости крови и летальных исходах после инъекции вакциной AstraZeneca ещё четыре страны приостановили вакцинацию этим препаратом.

Список сомневающихся в безопасности AstraZeneca пополнился вновь

Индонезия, на прошлой неделе получившая 1,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной схемы закупок COVAX, решила отложить использование этого препарата для вакцинации. Об этом сообщило Национальное агентство по надзору за лекарствами и продуктами питания (ВРОМ), передаёт Jakarta Globe.

"Это решение было принято в качестве меры предосторожности в ожидании дальнейших рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения и стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) относительно безопасности вакцины", — заявила глава ВРОМ Пенни Лукито.

Португалия приостановила кампанию иммунизации вакциной AstraZeneca по той же причине. Об этом сообщило издание Publico. Вслед за ней о приостановке вакцинации объявили в правительственном аккаунте Twitter власти Словении.

"В качестве меры предосторожности мы временно приостановим вакцинацию препаратом AstrаZeneca. По крайней мере, до окончательного решения ЕМА", — сообщил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

Немногим позже аналогичное заявление опубликовал Минздрав Кипра. Здесь вакцинация приостановлена до четверга, 18 марта. В этот день состоится заседание комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Его заключения ожидают все страны, приостановившие использование препарата.

Ранее стало известно, что иммунизационную кампанию приостановили Франция, Испания, Германия и Италия. Таким образом, список стран, сомневающихся в безопасности британско-шведской вакцины, продолжает расширяться.

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Автор: Людмила Черткова
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