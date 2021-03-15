В МИД Армении опровергли заявление о передаче от Азербайджана всех армянских военнопленных, сделанное главой МИД последнего Джейхуном Байрамовым.
Кроме того, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян подчеркнула, что Азербайджан не предоставляет данные о 188 военнопленных в Европейский суд по правам человека, в котором сейчас идет спор между двумя государствами. Нагдалян отметила, что это равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека.
Все это, по ее словам, подрывает выполнение соглашений из трехстороннего заявления, подписанного Россией, Арменией и Азербайджаном. Его восьмой пункт предусматривает обмен пленными по принципу "всех на всех", передает ТАСС.
Ранее Армения потребовала вывести турецких военных из Карабаха.
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