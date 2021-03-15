Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию с фракцией "Слуга народа", но при этом не ведется активных переговоров.
Тимошенко уверяет, что раньше такие переговоры шли, и ее "предложение по спасению ситуации лежит у них на столе", однако ответа пока нет.
"Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины", — заявила политик в эфире телеканала "Украина24". Сама же она готова вместе с пропрезидентской фракцией "возрождать" страну.
Сегодня, по данным РИА "Новости", первый замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что официальных предложений по коалиции не получал ни от одной фракции Верховной Рады.
В ноябре 2020 года Тимошенко заявляла, что Владимир Зеленский занимается "настоящим террором" и совершенно ушел от насущных проблем республики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.