Forbes назвал фамилии самых богатых людей Украины

Состояния большинства лидеров списка Forbes Украина существенно выросли по сравнению с показателями прошлого года. И дело не только в успешности их бизнеса.

Прошлой весной, когда началась пандемия, главные биржевые индексы мира основательно просели, а цена на нефть падала даже до отрицательных значений. Сейчас мир с переменным успехом ведёт борьбу с пандемией, но ситуация на рынках, можно сказать, адаптировалась к новым условиям: нефть снова растёт в цене, а биржевые индексы обновляют исторические максимумы. Эти факторы в основном и повлияли на оценку состояния богатейших людей Украины.

Самый богатый человек Украины - Ринат Ахметов. Его состояние за год выросло с 2,8 до 7,6 млрд $. Его основные активы - горно-металлургическая компания "Метинвест" (3,3 млрд $) и энергетическая компания ДТЭК (2,1 млрд $). Росту его благосостояния, как и других лидеров рейтинга, способствовало в том числе повышение цены на сталь, которая прибавила за год около 300 $ за тонну, отмечает издание.

Второе место занял Виктор Пинчук с суммой 2,5 млрд $ (1,4 млрд $ в 2020 году). Он владеет металлургической компанией Interpipe и недвижимостью.

На третьем месте - Константин Жеваго, 2,4 млрд $ (1,1 млрд $ в 2020 году). Ему принадлежит железнорудная компания Ferrexpo и другие активы.

Состояние Игоря Коломойского издание оценило в 1,8 млрд $ (1 млрд $ год назад). Он владеет диверсифицированными активами в нефтегазовой, химической и металлургической отраслях, недвижимостью, медиаресурсами.

Пятое место занял совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов с суммой 1,7 млрд $ (1,2 млрд $ в 2020 году). Кроме того, ему принадлежат нефтегазовые и другие активы.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко переместился с третьей строчки рейтинга на шестую, хотя его состояние за год выросло с 1,4 до 1,6 млрд $. Основные активы экс-президента - кондитерское предприятие Roshen и Укрпроминвест-Агро.

Замкнул семёрку украинских миллиардеров младший бизнес-партнёр Рината Ахметова Вадим Новинский. Год назад его состояние оценивалось в 810 млн $, сейчас - 1,4 млрд $. Основные активы - "Метинвест" и Enwell Energy.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародёром".