Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зачем китам большой мозг?
Самолёт АН-2 совершил вынужденную посадку в Ставропольском крае
Врач объяснил, почему пожилым людям нужно делать прививку от COVID-19
Психиатр раскрыл способы борьбы с весенней хандрой
Доктор Мясников раскрыл причину хронического кашля
В Финляндии научились создавать еду "из воздуха"
Труп рабочего обнаружили на территории завода в Амурской области
Россия создала нейтронный "Прорыв"
В Италии арестована Партия вакцины AstraZeneca

Forbes назвал фамилии самых богатых людей Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Состояния большинства лидеров списка Forbes Украина существенно выросли по сравнению с показателями прошлого года. И дело не только в успешности их бизнеса.

Forbes назвал фамилии самых богатых людей Украины

Прошлой весной, когда началась пандемия, главные биржевые индексы мира основательно просели, а цена на нефть падала даже до отрицательных значений. Сейчас мир с переменным успехом ведёт борьбу с пандемией, но ситуация на рынках, можно сказать, адаптировалась к новым условиям: нефть снова растёт в цене, а биржевые индексы обновляют исторические максимумы. Эти факторы в основном и повлияли на оценку состояния богатейших людей Украины.

Самый богатый человек Украины - Ринат Ахметов. Его состояние за год выросло с 2,8 до 7,6 млрд $. Его основные активы - горно-металлургическая компания "Метинвест" (3,3 млрд $) и энергетическая компания ДТЭК (2,1 млрд $). Росту его благосостояния, как и других лидеров рейтинга, способствовало в том числе повышение цены на сталь, которая прибавила за год около 300 $ за тонну, отмечает издание.

Второе место занял Виктор Пинчук с суммой 2,5 млрд $ (1,4 млрд $ в 2020 году). Он владеет металлургической компанией Interpipe и недвижимостью.

На третьем месте - Константин Жеваго, 2,4 млрд $ (1,1 млрд $ в 2020 году). Ему принадлежит железнорудная компания Ferrexpo и другие активы.

Состояние Игоря Коломойского издание оценило в 1,8 млрд $ (1 млрд $ год назад). Он владеет диверсифицированными активами в нефтегазовой, химической и металлургической отраслях, недвижимостью, медиаресурсами.

Пятое место занял совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов с суммой 1,7 млрд $ (1,2 млрд $ в 2020 году). Кроме того, ему принадлежат нефтегазовые и другие активы.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко переместился с третьей строчки рейтинга на шестую, хотя его состояние за год выросло с 1,4 до 1,6 млрд $. Основные активы экс-президента - кондитерское предприятие Roshen и Укрпроминвест-Агро.

Замкнул семёрку украинских миллиардеров младший бизнес-партнёр Рината Ахметова Вадим Новинский. Год назад его состояние оценивалось в 810 млн $, сейчас - 1,4 млрд $. Основные активы - "Метинвест" и Enwell Energy.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародёром".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Самолёт АН-2 совершил вынужденную посадку в Ставропольском крае
Врач объяснил, почему пожилым людям нужно делать прививку от COVID-19
Forbes назвал фамилии самых богатых людей Украины
Психиатр раскрыл способы борьбы с весенней хандрой
Доктор Мясников раскрыл причину хронического кашля
В Финляндии научились создавать еду "из воздуха"
Труп рабочего обнаружили на территории завода в Амурской области
Россия создала нейтронный "Прорыв"
В Италии арестована Партия вакцины AstraZeneca
Стало известно когда увеличат пенсии в 2021 году
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Экономика и бизнес
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Власть
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
Новости Украины
Три причины, по которым в Донбассе может снова начаться война
Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бурляев требует оградить детей от героев Marvel Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Наука и техника
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников