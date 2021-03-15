В Белоруссии прививают от COVID-19 китайской вакциной Sinopharm

Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Белоруссии. Первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске, сообщила пресс-служба в Telegram-канале минздрава республики.

Ранее в ведомстве сообщали, что в феврале в Белоруссию прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз.

"В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm", — говорится в сообщении.