Иран призвал Байдена вернуться к ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал власти США как можно скорее вновь присоединиться к международному ядерному соглашению. Об этом сообщает Associated Press.

Зариф напомнил, что в скором времени в Иране пройдут выборы.

"Многое может случиться между сегодняшним днём и сентябрём, поэтому Соединённым Штатам желательно действовать быстро", — заявил он.

По его словам, Иран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) после того, как к этой сделке вновь присоединятся США.

"Мы готовы вернуться незамедлительно после того, как США вернутся к выполнению сделки", — сказал он.