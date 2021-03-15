Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал власти США как можно скорее вновь присоединиться к международному ядерному соглашению. Об этом сообщает Associated Press.
Зариф напомнил, что в скором времени в Иране пройдут выборы.
"Многое может случиться между сегодняшним днём и сентябрём, поэтому Соединённым Штатам желательно действовать быстро", — заявил он.
По его словам, Иран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) после того, как к этой сделке вновь присоединятся США.
"Мы готовы вернуться незамедлительно после того, как США вернутся к выполнению сделки", — сказал он.
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