Проблемы с вакциной AstraZeneca не остановят власти Греции

Несмотря на пример других стран и поступающие жалобы, в Греции не собираются отступать от ранее принятого графика вакцинации. Использование вакцин AstraZeneca будет продолжено, заявили эксперты Национального комитета вакцинации.

Напомним, что ранее некоторые страны временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за выявленных случаев тромбообразования. В числе "сомневающихся" оказались Италия, Дания, Нидерланды и Таиланд.

По данным AMNA, в греческом Национальном комитете вакцинации сообщили следующее: прививки планируют продолжить согласно графику. Пока доказательств того, что причиной тромбообразования стали именно вакцины AstraZeneca, не представлено.

Также выявленных случаев очень мало, что не позволяет говорить о тенденции. Греческие эксперты, резюмировали в комитете, будут тщательно отслеживать всю поступающую информацию.