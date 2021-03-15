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Проблемы с вакциной AstraZeneca не остановят власти Греции

Мир

Несмотря на пример других стран и поступающие жалобы, в Греции не собираются отступать от ранее принятого графика вакцинации. Использование вакцин AstraZeneca будет продолжено, заявили эксперты Национального комитета вакцинации.

Проблемы с вакциной AstraZeneca не остановят власти Греции

Напомним, что ранее некоторые страны временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за выявленных случаев тромбообразования. В числе "сомневающихся" оказались Италия, Дания, Нидерланды и Таиланд.

По данным AMNA, в греческом Национальном комитете вакцинации сообщили следующее: прививки планируют продолжить согласно графику. Пока доказательств того, что причиной тромбообразования стали именно вакцины AstraZeneca, не представлено.

Также выявленных случаев очень мало, что не позволяет говорить о тенденции. Греческие эксперты, резюмировали в комитете, будут тщательно отслеживать всю поступающую информацию.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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