В Еврокомиссии признали ошибки при заказе вакцин от коронавируса

Пандемия коронавируса выявила определённые недостатки в бюрократической системе Евросоюза, а неудачная кампания по вакцинации европейского населения отражает некомпетентность данного блока, заявил в интервью РИА "Новости" депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.

"Данный кризис выявил преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает своё бремя на национальные правительства. Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор", — заявил Бэ.