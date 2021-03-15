Протестная активность в стране стала вызовом для развития белорусской экономики, рассказал помощник президента Белоруссии по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский в интервью телеканалу СТВ.
"Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов", — сказал Бельский.
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