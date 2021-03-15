Экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса опубликовал пессимистичное видео, в котором рассказал, что ложится в больницу.
"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что я делал все, чтобы хорошо служить народу. <…> Мне многое удалось сделать вместе с вами. Не все получилось, но это было не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, никаких подтекстов, подлости, предательства" — сказал он.
По данным издания Super Express, у политика возникли проблемы с кардиостимулятором, оторвался один из вживленных в его сердце проводов. Известно также, что он страдает сахарным диабетом.
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