Валенса записал обращение перед операцией

Экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса опубликовал пессимистичное видео, в котором рассказал, что ложится в больницу.

"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что я делал все, чтобы хорошо служить народу. <…> Мне многое удалось сделать вместе с вами. Не все получилось, но это было не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, никаких подтекстов, подлости, предательства" — сказал он.

По данным издания Super Express, у политика возникли проблемы с кардиостимулятором, оторвался один из вживленных в его сердце проводов. Известно также, что он страдает сахарным диабетом.