Продолжает развиваться история с украинским "Мотор Сич" и его китайскими инвесторами. Ранее свою позицию по текущему раскладу высказали в МИД Китая, теперь слово взяла украинская Рада.
Напомним, что ранее в МИД Китая попросили Украину разрешить вопрос с "Мотор Сич", соблюдая законные права представителей китайской стороны.
Пекин, по мнению депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, уже предпринял "ответные действия". Через Facebook депутат рассказал: представители Китая внезапно решили съездить в Крым и оценить возможности ведения бизнеса на полуострове.
"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич".
Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнёрских отношений", — сообщил Рабинович.
Политик отметил, что китайским бизнесменам интересны такие продукты из Крыма, как вина и кондитерские изделия. Также Китай якобы готов вложиться в развитие рекреационного потенциала региона.
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