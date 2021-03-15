В Раде рассказали про "ответный ход" Китая в деле "Мотор Сич"

Продолжает развиваться история с украинским "Мотор Сич" и его китайскими инвесторами. Ранее свою позицию по текущему раскладу высказали в МИД Китая, теперь слово взяла украинская Рада.

Напомним, что ранее в МИД Китая попросили Украину разрешить вопрос с "Мотор Сич", соблюдая законные права представителей китайской стороны.

Пекин, по мнению депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, уже предпринял "ответные действия". Через Facebook депутат рассказал: представители Китая внезапно решили съездить в Крым и оценить возможности ведения бизнеса на полуострове.

"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич". Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнёрских отношений", — сообщил Рабинович.

Политик отметил, что китайским бизнесменам интересны такие продукты из Крыма, как вина и кондитерские изделия. Также Китай якобы готов вложиться в развитие рекреационного потенциала региона.