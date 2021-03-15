Министр обороны Польши объяснил, как стране удаётся "лидировать в НАТО"

Продолжают "месяц прорывов" власти Польши. Ранее в Варшаве заявляли, что лидируют в ЕС с точки зрения ряда экономических показателей, а теперь уверенно сообщают: в НАТО Польша также оказалась в "круге лидеров".

Данными по лидерству Польши в НАТО поделился министр обороны Мариуш Блащак. На одной из пресс-конференций он подчеркнул: страна находится в альянсе уже 22 года, и можно с уверенностью говорить о её лидерских позициях.

"Сегодня, с высоты 22 лет нашего членства, можно сказать, что Польша принадлежит к группе лидеров Североатлантического альянса. Хоты бы потому, что мы выделяем более 2% ВВП на оборону, в то время как в большинстве стран этот показатель ниже. Польша играет ключевую роль на восточном фланге НАТО", — заявил Блащак, цитату передаёт Polskie Radio.

Решение страны вступить в НАТО помогло укрепить её безопасность, так что его можно назвать "хорошим", резюмировал Блащак.