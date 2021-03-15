Власти Нидерландов "блокировали" вакцины AstraZeneca на 14 дней

Ещё одна страна отказалась от вакцин AstraZeneca: власти Нидерландов решили "примкнуть к сомневающимся". По данным представителей министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны, причина та же, что и у "коллег", — поступившая информация по нежелательным побочным эффектам.

Напомним, что ранее сразу несколько стран "блокировали" применение вакцин AstraZeneca на своих территориях из-за данных о том, что у некоторых привитых выявили высокий риск возникновения тромбов. Власти Дании, Ирландии, Исландии, Таиланда и Норвегии решили дождаться дополнительных данных с новых тестов вакцин.

"Основываясь на новой информации, Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований", — солидарны с ними голландские чиновники.

Уточняется, что запрет на AstraZeneca в Нидерландах введён до 28 марта.