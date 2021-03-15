Власти Южной Кореи начали экстренно бороться с пылью

Новая проблема для властей Южной Кореи: помимо коронавируса и птичьего гриппа в ряде регионов зафиксирован опасный для здоровья граждан уровень микропыли.

По данным, представленным для СМИ южнокорейским министерством экологии, проблемы затронули столичный регион и провинцию Чхунчхон-Намдо. Из-за слишком большого содержания в воздухе микропыли приняты следующие экстренные меры:

приостановка работы 11 из 34 угольных электростанций;

ограничение работы оставшихся 23 электростанций;

сокращение рабочего дня либо интенсивности производства на ряде промышленных объектов;

запрет на использование некоторых транспортных средств.

Уточняется, что превышение уровня микропыли власти поставили в один ряд с такими бедами, как безработица, финансовый кризис и война. В 2019 году чиновники приняли большой пакет законов, согласно которым борьба с пылью станет значительно более простой в плане оперативного выделения бюджетных средств.

По данным врачей, постоянное вдыхание микропыли может привести как к проблемам с сосудами, так и к развитию болезней дыхательных органов, а в перспективе — к высокому риску рака лёгких.