Журналисты выяснили причину нежелания Байдена общаться с Зеленским

Весьма нетривиальной оказалась причина, по которой президент США Джо Байден пока не пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Загвоздка" в общении оказалась связана с коррупцией на Украине.

Как передают журналисты Washington Post, Байден пока не пообщался с Зеленским по телефону из-за желания обратить внимание украинского лидера на большие проблемы с коррупцией.

Журналисты сообщают, что Байден уверен: для Украины борьба с коррупцией — вопрос не только финансового или экономического, но и политического плана, поскольку "повсеместная борьба с коррупцией нужна для обеспечения хрупкой независимости Киева" от России.

Также в Washington Post ещё раз напомнили Зеленскому о его предвыборных лозунгах, а именно — о том, что он собирался активно бороться с олигархами и преступностью.