Лех Валенса записал обращение к народу, исполненное фатализма

Бывшему президенту Польши предстоит операция. Перед ней он фактически попрощался с народом. "Не знаю, встретимся ли мы ещё", — сказал 77-летний политик.
Леху Валенсе предстоит операция по замене батарейки в кардиостимуляторе. И эта процедура была бы "простой формальностью", если бы от устройства не оторвался один из проводов, вживлённых в сердце. Это значительно усложняет дело. Кроме того, Лех Валенса страдает сахарным диабетом, это заболевание также является фактором, повышающим риск возникновения возможных осложнений. Поэтому политик записал прощальное видео, в котором положился на божью волю. А перед тем как лечь в больницу, посетил церковь.
"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что я делал всё, чтобы хорошо служить народу. Мне многое удалось сделать вместе с вами. Не всё получилось, но это было не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, никаких подтекстов, подлости, предательства", — сказал Валенса в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Поляки горячо откликнулись на обращение экс-президента. В нескольких тысячах комментариев под этим видео ему пожелали здоровья, не сдаваться, и сказали, что молятся за него.
Лех Валенса был президентом Польши в один из самых турбулентных периодов истории — 1990-1995 годы. Кроме того, он является основателем и первым руководителем профсоюза "Солидарность". В 1983 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.
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