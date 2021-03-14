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Самопровозглашённое Косово открыло посольство в Иерусалиме

Мир

Частично признанная Республика Косово открыла официальное представительство в израильском Иерусалиме, статус которого тоже находится под вопросом.

Самопровозглашённое Косово открыло посольство в Иерусалиме

Церемония установления дипломатических отношений между Косово и Израилем состоялась в прошлом месяце и проходила в режиме видеоконференции. Тогда же министр иностранных дел самопровозглашённой республики Мелиза Харадинай Стубла подала официальную просьбу об открытии посольства в Иерусалиме. Сегодня, 14 марта, это событие состоялось.

"Поистине гордый и исторический момент для косовско-израильских отношений. Величайшая честь в моей жизни — иметь возможность открыть посольство и с гордостью служить моей стране в Израиле", — сообщила посол Косово в Израиле Инес Демири.

МИД Израиля по этому поводу заявил, что "тепло приветствует сегодняшнее открытие посольства Косово в Иерусалиме, естественное развитие отношений и реализацию Вашингтонского соглашения". Израиль при этом не планирует открывать своё представительство в самопровозглашённой республике и ограничится послом-нерезидентом, уточняет The Jerusalem Post.

Ранее Израиль отказывался признавать независимость, которую сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил в 2008 году в одностороннем порядке. Ситуация изменилась, когда США заключили экономическое соглашение между Сербией и Косово. В рамках этого соглашения Израиль согласился установить дипломатические отношения с Косово. Между тем сам Иерусалим никак не поделят между собой израильтяне, в 1967 году захватившие восточную часть города, и палестинцы, для которых Иерусалим — тоже столица. Веское, но не окончательное слово в этом споре сказали США, которые в 2018 году объявили Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда своё посольство из Тель-Авива.

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Автор: Людмила Черткова
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