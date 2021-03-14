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Япония и COVID-19: сакура цветёт без свидетелей

Мир » Азия » Дальний Восток

В Японии официально начался сезон цветения сакуры, ежегодно привлекающий миллионы туристов. Но в этом году мало кому удастся поймать короткие мгновения ускользающей красоты.

Япония и COVID-19: сакура цветёт без свидетелей

Первая в этом году сакура зацвела 11 марта в префектуре Хиросима, сообщает ТАСС. Однако Национальное метеорологическое управление Японии официально объявляет сезон цветения открытым, когда зацветает "контрольное" дерево. Оно находится в синтоистском святилище Ясукуни, и сотрудник метеорологического управления делает соответствующее заявление, убедившись, что дерево зацвело. В этом году о начале сезона цветения сакуры объявлено 14 марта. Метеорологи отметили, что это произошло на 12 дней раньше среднегодовой даты. Сезон будет продолжаться до 29 марта, пик цветения придётся на 22 марта, добавили специалисты.

Сакура — символ Японии, и ежегодно на её цветение в страну Восходящего солнца съезжаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться нежными бело-розовыми облаками, укрывшими парки и сады. Не отстают и сами японцы: в это время они часто выбираются в парки на пикники. Но в этом году сакура будет цвести практически без свидетелей: границы закрыты, во многих префектурах действует режим чрезвычайной ситуации, власти "настоятельно рекомендуют" населению ограничить передвижения. А японский менталитет таков, что рекомендации властей воспринимаются как обязательные к исполнению. Это позволяет обходиться без карательных мер.

Пока неясно, когда туристы смогут вернуться в Японию. Правительство страны пока что с осторожным оптимизмом говорит, что Олимпиада, которую в прошлом году пришлось перенести из-за первой волны коронавируса, в этом году точно будет проведена. Но пройдёт ли она без зрителей или власти допустят хотя бы 50% заполнения трибун, станет известно только в апреле.

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Автор: Людмила Черткова
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