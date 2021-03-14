Великобритания считает Россию "самой большой угрозой" стране

Великобритания на грядущей неделе назовет Россию "самой большой угрозой" стране, сообщила газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер Борис Джонсон представит во вторник, 16 марта.

"Главная угроза Великобритании исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай - это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери", - заявили в британском правительстве.