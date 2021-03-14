В Бахрейне намерены производить российскую вакцину "Спутник V"

Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад ас-Саати.

"Бахрейн крайне заинтересован в сотрудничестве с РФ в производстве вакцин. Есть принципиальная договоренность и предложения от Бахрейна Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнем с вакцины "Спутник V", она станет основой, со временем начнем производство вакцин от гриппа и других заразных болезней", — рассказал посол.