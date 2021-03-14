Предварительное расследование против жены Асада началось в Британии

В отношении первой леди Сирии Асмы Асад полиция Великобритании начала предварительное расследование, подозревая ее в подстрекательстве к терроризму, пишет Sunday Times.

"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <…> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения", — заявил представитель полиции.

Если подозрения подтвердятся, Асме Асад грозит судебное преследование и потеря британского гражданства, отмечает издание.