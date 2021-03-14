В отношении первой леди Сирии Асмы Асад полиция Великобритании начала предварительное расследование, подозревая ее в подстрекательстве к терроризму, пишет Sunday Times.
"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <…> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения", — заявил представитель полиции.
Если подозрения подтвердятся, Асме Асад грозит судебное преследование и потеря британского гражданства, отмечает издание.
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