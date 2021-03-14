Европа запустила спутники Galileo на "Союзе"

В первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6 планируется совершить запуск двух европейских навигационных спутников Galileo, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

Раньше "Союз" использовался как запасной вариант, сейчас из-за задержек первого пуска Ariane 6 он используется как основной.