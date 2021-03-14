В первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6 планируется совершить запуск двух европейских навигационных спутников Galileo, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.
Раньше "Союз" использовался как запасной вариант, сейчас из-за задержек первого пуска Ariane 6 он используется как основной.
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