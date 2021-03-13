США могут принять участие в переговорах по Донбассу

Руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии Америки в переговорах относительно конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", — рассказал Кравчук.