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США могут принять участие в переговорах по Донбассу

Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии Америки в переговорах относительно конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", — рассказал Кравчук.

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Автор: Алексей Корнеев
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