Украинского депутата не пустили на выступление Зеленского

На открытии XI съезда партии "Слуга народа", во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, депутат Юрий Камельчук вступил в перепалку с охранниками, пишет "Страна.ua".

На размещенной изданием видеозаписи зафиксировано, как несколько человек не пропускают депутата в зал по причине того, что он не прошел регистрацию. Камельчук, вступив в перепалку с одним из охранников, пытается прорваться на мероприятие. Не попав на съезд, депутат заявил, что на него "нападали".

Охранник, в свою очередь, представился Камельчуку как "гражданин Украины", а на вопрос депутата о том, что он делает в зале, мужчина ответил: "Гуляю".