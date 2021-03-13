Глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай "получают преимущества" в военных технологиях в "битве за киберпространство".

"Мы уступаем стратегическую инициативу соперникам. В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка. Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века", — написал генерал в материале "Китай и РФ перехватили инициативу в битве за киберпространство" в газете Times.