Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что жалобы Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса "Евровидение" группе "Галасы ЗМеста" стали для нее превосходным пиаром.
"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар", — рассказал Лукашенко.
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