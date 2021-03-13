Лукашенко прокомментировал провокационный фильм о себе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лживым фильм о якобы роскошных условиях его жизни, созданный редакцией признанного в стране экстремистским Telegram-канала, сообщило агентство Белта.

"Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", — подчеркнул белорусский лидер.

Он сказал, что пока не видел фильм, но постарается его посмотреть. Президент Белоруссии отметил, что никогда не позволит себе говорить одно, а делать другое.

"Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать дорогое имущество в собственности у президента", — отметил он.