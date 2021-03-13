"Реального хозяина" Украины назвал вице-премьер страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему в стране запретили деятельность "Партии регионов". По его мнению, сейчас "реальными хозяевами" страны являются американцы.

Азаров отмечает, что из-за этого нынешние "кураторы" Украины запретили "Партию регионов".

"И поэтому, например, "Партия регионов", это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена", — пояснил политик.