Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему в стране запретили деятельность "Партии регионов". По его мнению, сейчас "реальными хозяевами" страны являются американцы.
Азаров отмечает, что из-за этого нынешние "кураторы" Украины запретили "Партию регионов".
"И поэтому, например, "Партия регионов", это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена", — пояснил политик.
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