В Германии оценили шансы на одобрение "Спутника V"

Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель рассчитывает, что у российской вакцины от коронавируса "Спутник V" возможности на одобрение в Евросоюзе те же, что и у других, это обеспечит конкурентную борьбу вакцин.

Прежде Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Учреждение проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

"Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе", - отметила Вайдель РИА Новости.