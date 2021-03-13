Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 марта проведет встречу с главой государства Арменом Саркисяном. Политики планируют обсудить выход страны из внутриполитического кризиса.

"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", — сообщила пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.

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