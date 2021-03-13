В Боливии задержали бывшего президента страны Жанин Аньес. Об этом сообщил боливийский министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо. Ранее политика обвинили в терроризме, измене, заговоре и выдали ордер на её арест.
"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", — пишет Кастильо в Twitter.
Аньес утверждает, что не виновна.
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