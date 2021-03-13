Поклонская пошутила об участии в выборах президента Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила слухи о том, что её "не позвали" в парламент следующего созыва. По её словам, многие обсуждают, что ей придется вернуться на должность прокурора в Крым.

"Посеяли панику о том, что я возвращаюсь прокурором в Крым, а также то, что меня не пригласили в нижнюю палату парламента. Интрига. Думаю, буду продолжать политическую карьеру и, раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве, может, принять участие в выборах президента Украины? Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше", — пояснила Поклонская.