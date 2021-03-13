Украинский экс-премьер счел свою страну беднейшей в Европе

Средняя пенсия в Украине примерно в три ниже таковой российской. Так сообщил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Бывший политик счел Украину сегодня беднейшей европейской страной абсолютно по всем параметрам, выступая на радиостанции «Говорит Москва». При том, что «семь-восемь лет назад», по его наблюдениям, средние украинские зарплата и пенсия были выше российских.

«Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год», - утверждает Азаров, подчеркивая «незавидность» украинской жизни после Майдана.

В ноябре 2020 года глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предрёк неизбежную катастрофу экономике Незалежной. По его мнению, все начнется с социальных выплат.