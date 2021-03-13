Продолжаются обвинения губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в неподобающем поведении и сексуальном домогательстве.
По данным New York Magazine, освещавшая работа офиса Куомо журналистка Джессика Бэйкман говорит, что губернатор позволял себе навязчиво касаться ее и коллег. Вторая дама поддерживает эти обвинения и добавляет, что он еще и расспрашивал ее о личной жизни, специально вгоняя в краску.
Помимо них, как минимум шесть женщин высказались о неподобающем поведении Куомо. Теперь многие высказываются за его импичмент. Но хотя процесс против Куомо уже ведет профильный комитет, тот вовсе не собирается куда-либо уходить и все обвинения отрицает.
Тем временем американский онлайн-ритейлер Amazon близок к провалу - его руководство обвиняют в расовой дискриминации, а также да, правильно, в секс-харассменте.
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