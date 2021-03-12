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Ряд стран ЕС призвали смягчить правила въезда для иностранцев

Мир » Европа » Евросоюз

Несколько стран Евросоюза призывает власти конфедерации ослабить ограничения на въезд из-за рубежа.

Как сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство Bloomberg, предложено пускать иностранцев с отрицательным тестом на COVID-19, перенесших его или вакцинированных. Такой вопрос могут поднять на мартовском саммите лидеров стран ЕС. Кто именно призывает к этому, агентство не уточняет. Сообщается лишь, что для их экономики важен туризм.

30 июля Совет Евросоюза принял третью редакцию "белого списка стран". Это рекомендательный документ, по которому государства ЕС могут открывать или не открывать границы только с входящими в него странами. В сентябре было отмечено со ссылкой, опять же, на источник, что Россию в него включать не будут.

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Автор: Михаил Закурдаев
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