За смерть Джорджа Флойда его семье выплатят 27 млн долларов

Родственники погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда получат от города Миннеаполис 27 млн долларов в качестве компенсации.

Как сообщил Associated Press их адвокат Бенджамин Крамп, это самая крупная сумма, о которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства смертей темнокожих американцев. Решение о ней было принято городским советом единогласно. Однако, скорее всего, сам судебный процесс не будет прекращен.

Ранее начались судебные слушания по существу дела подозреваемого в смерти Флойда экс-полицейского Дерека Шовина. Ему грозит 25 лет тюрьмы.

Флойд погиб из-за того, что полицейские при задержании применили к нему опасный удушающий прием. После этой смерти прошло несколько городских бунтов и погромов, а в США стали активно говорить о проблеме угнетения темнокожих. Образовавшееся движения Black lives matter даже выдвинули на Нобелевскую премию мира.