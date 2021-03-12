Родственники погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда получат от города Миннеаполис 27 млн долларов в качестве компенсации.
Как сообщил Associated Press их адвокат Бенджамин Крамп, это самая крупная сумма, о которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства смертей темнокожих американцев. Решение о ней было принято городским советом единогласно. Однако, скорее всего, сам судебный процесс не будет прекращен.
Ранее начались судебные слушания по существу дела подозреваемого в смерти Флойда экс-полицейского Дерека Шовина. Ему грозит 25 лет тюрьмы.
Флойд погиб из-за того, что полицейские при задержании применили к нему опасный удушающий прием. После этой смерти прошло несколько городских бунтов и погромов, а в США стали активно говорить о проблеме угнетения темнокожих. Образовавшееся движения Black lives matter даже выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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