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Сербия встала на защиту российской вакцины "Спутник V"

Мир

В Сербии отреагировали на информацию о подготовке информационной атаки на российскую вакцину "Спутник V" с инсценировкой гибели людей якобы "после вакцинации".

Сербия встала на защиту российской вакцины "Спутник V"

Сербия стала одной из первых стран в мире, кто зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" для применения на своей территории. Более 80% сербов, записавшихся на вакцинацию, отдали предпочтение этому российскому препарату. И поступившая ранее информация о подготовке дискредитации "Спутника V" и создавших его российских учёных не осталась без внимания.

"Созданием этой вакцины Россия показала превосходство своей науки и свою способность быстро реагировать на кризисы. Поэтому меня не удивляет, что отдельные лоббисты в мире намереваются провести негативную информационную кампанию против российской вакцины", — прокомментировал ситуацию сербский министр инноваций и технологий, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

По его мнению, западная дискредитационная кампания, направленная против российской вакцины, заранее обречена на провал, поскольку "Спутник V" является самой эффективной вакциной от коронавируса. Об этом свидетельствует постоянно растущий список стран, зарегистрировавших её.

"Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей", — оценил Попович действия "отдельных лоббистов".

Сербия ведёт подготовку к началу собственного производства вакцины "Спутник V", оно должно стартовать в мае текущего года, сообщает ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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