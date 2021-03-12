СБУ ищет измену в ратификации Харьковских соглашений. Наверняка найдёт

Ратификация Харьковских соглашений в 2010 году создала предпосылки к потере Крыма и конфликту на Донбассе, заявили на Украине и завели уголовное дело.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, "Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове, было ратифицировано Верховной радой подозрительно быстро — всего через шесть дней, 27 апреля. Нет ли в этом "зрады", накануне было поручено проверить Службе безопасности Украины.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", — сообщила в пятницу, 12 марта, пресс-служба СБУ.

В обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму Украина тогда получила скидку на российский газ 30% (до 100 долларов за каждую тысячу кубометров). Однако после возвращения Крыма в состав РФ Харьковские соглашения были денонсированы как утратившие силу. Соответствующий указ в 2014 году подписал президент России Владимир Путин.

Теперь на Украине ищут измену в действиях депутатов Рады, проголосовавших за ратификацию этих документов. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что именно здесь кроется причина потери Крыма и конфликта на Донбассе, а украинский государственный переворот 2014 года (Евромайдан) — конечно же, ни при чём. Он заявил, что готов передать СБУ перечень депутатов, против которых она, "если будет считать необходимым, должна возбудить дело о госизмене", сообщает ТАСС.