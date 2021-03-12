Офицера запаса не выпускают после отбывания срока в литовской тюрьме

Калининградца, офицера запаса российской армии Юрия Меля, который отбыл срок в Литовской тюрьме не выпускают на свободу. Более того, мужчине пытаются ужесточить наказание и оставить в заключении еще на 3 года. Об этом сообщают РИА Новости. Депутат Калининградской областной думы, офицер запаса Олег Урбанюк назвал это неуважением к нашей стране.

"Это полнейший беспредел, который требует вмешательства нашего Министерства иностранных дел. Это плевок в нашу сторону со стороны Прибалтики. Подвернулся случай показать наплевательское отношение к нам. Это нарушение всех международных прав", — сказал Урбанюк.

Представитель МИД России Мария Захарова уже высказала возмущение данной ситуацией, пообещав "не оставлять подобные истории без внимания" и "привлекать внимание евросоюзовских институтов к подобному беззаконию".

При этом экс-депутат Калининградской областной думы, член Общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург считает, что МИД России использует в данной ситуации не все свои возможности.

"У меня ощущение, что МИД использует ситуацию с Мелем для внешнего эффекта. Если бы была бы политическая воля Юрий был бы давно на свободе. Можно было бы заключить сделку обменяв Меня на Литовских или европейских дипломатов", — высказал мнение Соломон Гинзбург.

Юрий Мель проходил обвиняемым по "делу 13 января". В 1991 году когда Михаил Горбачев пытался восстановить в Литве советскую власть в Вильнюс ввели наши танки. При попытке захвата телецентра погибли 14 человек. Юрий Мель был в одном из танков.

Подполковник в отставке Юрий Мель был задержан в 2014 году на литовской территории во время возвращения в Калининград. Позже был осужден на семь лет и отбывал срок в Литовской тюрьме.