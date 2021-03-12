Власти Швеции не откажутся от вакцины AstraZeneca

Проблемы вокруг вакцины AstraZeneca, которая, как оказалось может привести к тромбообразованию, не слишком волнуют шведских экспертов. Как заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, причин для паники нет.

Напомним, что ранее сразу в нескольких странах решили временно приостановить вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca. Власти Дании, Норвегии и Таиланда сообщили, что обнаружен неприятный побочный эффект: тромбообразование. В связи с этим вакцину нужно ещё раз протестировать.

Шведские специалисты, однако, не намерены как-либо "блокировать" препарат AstraZeneca. Как уточнил Тегнелл, вакцина проверена самым тщательным образом.

"Мы осторожны в такой же мере, как и все остальные страны по всему миру. Государственное фармацевтическое управление Швеции провело очень тщательную проверку. Меня больше беспокоит то, что мы окажемся в ситуации, когда люди подумают, что некоторые вакцины опасны", — рассказал эксперт для SVT.