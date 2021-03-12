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Военный эксперт пояснил, зачем США наращивают военные мощности

Мир

США планируют разместить новые группы войск в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил начальник штаба американской армии Джеймс Макконвилл. Где точно развернут подразделения пока неизвестно, отметил он.

Военный эксперт пояснил, зачем США наращивают военные мощности

По словам Макконвилла, подразделения будут обладать высокоточным вооружением большой дальности. Также военных оснастят космическими средствами и ПРО.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров предположил, что целью размещения подразделений в Европе является подготовка к возможным военным действиям с Россией.

"Поскольку мы не решили вопрос с Украиной, это будет оставаться потенциально опасной точкой для войны, которую американцы могут в любой момент активизировать. Это может случиться, когда они развернут достаточно войск, чтобы поддержать Украину, тогда они дадут команду Киеву атаковать Донбасс, Крым", — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом "Правды.Ру".

По словам Александрова, России не нужно выбирать выжидательную позицию и ждать, пока Америка нарастит группировки.

"Стоит провести наступательную операцию на Украине и отбросить их войска за Днепр, чтобы российские границы находились в зоне безопасности. Это позволит изменить ситуацию и не дать Штатам исполнить свои планы. А нынешняя политика плохо скажется в долгосрочном плане на национальных интересах России", — заметил Александров.

Что касается развёртывания военных мощностей в АТР, то оно направлено на сдерживание Китая, пояснил эксперт.

"Байдену важно показать, что он не только против России, но и против Китая. Его обвиняют в том, что он прокитайский. На самом деле он будет там заниматься профанацией", — заключил Александров.

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Автор: Анна Папенкова
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