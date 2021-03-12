Китайский МИД потребовал у Киева решить вопрос с "Мотор Сич"

Продолжает набирать обороты история с украинском заводом "Мотор Сич" и его китайскими инвесторами. Свою позицию высказали в МИД Китая.

Напомним, что за 2016 год китайские инвесторы успели купить 56% акций "Мотор Сич", однако впоследствии оказалось, что в подобной сделке не заинтересован Вашингтон.

Украинским властям, видимо, пришлось выбирать "из двух зол", и выбор оказался не в пользу Китая. На текущий момент Киев принял решение снова сделать предприятие государственным, чем возмутил Пекин.

"Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов. Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решён в правильном ключе", — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайская сторона, добавил он, отслеживает все изменения ситуации, а также продолжит отстаивать интересы китайских компаний.