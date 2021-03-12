В ВОЗ объяснили своё недовольство "ковид-паспортами"

Во Всемирной организации здравоохранения продолжают высказывать недовольство планами властей некоторых стран ввести специальные "ковид-паспорта" или "ковид-сертификаты". По словам представителя ведомства в РФ, причина — в "привилегиях".

Напомним, что "ковид-сертификаты" уже готовы вводить власти Испании: по данным испанских политиков, первые варианты появятся к лету. Также в рамках ЕС планируется создать некий "единый вариант" данных сертификатов, которые будут "считываться" в любой стране союза.

Прокомментировать ситуацию с "ковид-паспортами" и в очередной раз напомнить, что в ВОЗ идею не одобрили, решила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по "ковиду", — заявила Вуйнович, выступая на "Эхе Москвы".