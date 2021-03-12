Reuters: партия вакцин AstraZeneca для ЕС "ужалась" на 25%

Неприятная новость для ЕС: вакцин от AstraZeneca в очередной раз станет меньше. Поставки от компании-производителя, по предварительным прогнозам, будут снижены сразу на 25%.

Данные приводят эксперты Reuters: вместо ожидаемых 40 млн доз в ЕС привезут только 30. При этом данная цифра позволяет поставщику выполнить всего треть договора.

Напомним, что неоднократные задержки с поставками, вызванные самыми разными факторами, уже успели "порадовать" многие страны союза, в частности, Италию. На этот раз причиной сбоев стали некие трудности с логистикой, уточняют в Reuters.

Также AstraZeneca преследуют и проблемы с "надёжностью": власти Таиланда, Исландии и Дании с настороженностью отнеслись к сведениям о том, что у вакцинированных могут образоваться тромбы, и приостановили вакцинацию.