Неприятная новость для ЕС: вакцин от AstraZeneca в очередной раз станет меньше. Поставки от компании-производителя, по предварительным прогнозам, будут снижены сразу на 25%.
Данные приводят эксперты Reuters: вместо ожидаемых 40 млн доз в ЕС привезут только 30. При этом данная цифра позволяет поставщику выполнить всего треть договора.
Напомним, что неоднократные задержки с поставками, вызванные самыми разными факторами, уже успели "порадовать" многие страны союза, в частности, Италию. На этот раз причиной сбоев стали некие трудности с логистикой, уточняют в Reuters.
Также AstraZeneca преследуют и проблемы с "надёжностью": власти Таиланда, Исландии и Дании с настороженностью отнеслись к сведениям о том, что у вакцинированных могут образоваться тромбы, и приостановили вакцинацию.
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