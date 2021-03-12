Российского делегата в ООН удивили итоги работы комиссии по Сирии

Весьма странной можно назвать работу специальной комиссии ООН, которая оценивала последствия нарушения прав человека в Сирии. Эксперты комиссии предпочли "исказить картину" и "не заметить" действий, предпринятых властями для стабилизации ситуации.

Об итогах работы Независимой комиссии ООН рассказал на сессии Совета ООН российский делегат Артур Черняков. Эксперт уточнил, что доклад комиссии можно назвать "политизированным и предвзятым".

Простой пример: власти Сирии комиссия обвинила в дестабилизации обстановки, а террористов в этом ключе не упомянула вообще. При этом Дамаск старается противодействовать террористам и сохранять ситуацию под контролем.

"Картина событий сирийского кризиса полностью искажена", — заявил Черняков.

Также комиссия аккуратно обошла в итоговом докладе такие вопросы, как:

разграбление природных ресурсов страны сторонними "игроками";

попытки внешних сил вмешаться в ситуацию в стране;

ситуацию с, по сути, иностранной оккупацией части территорий страны.

"Происходит использование дискурса о правах человека для решения конъюнктурных политических задач ряда государств, заинтересованных в свержении законного правительства Сирии", — резюмировал Черняков.