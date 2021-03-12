Киевская риторика касательно возвращения Крыма постепенно "обрастает" новыми подробностями. По мнению главы МИД страны Дмитрия Кулебы, украинская политика в плане возвращения полуострова основана на "трёх китах".
Кулеба описал своё видение ситуации в Twitter, подчеркнув, что важны в том числе и усилия "союзников Украины". "Три кита", по мнению главы МИД, на данный момент выглядят так:
Напомним, что ранее очень эмоционально о потере Крыма высказался украинский президент Владимир Зеленский. В своём обращении к украинцам он заявил, что "у страны вырвали сердце", и только возврат Крыма позволит Украине снова "улыбнуться".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают в КГБ и МВД Белоруссии, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта.