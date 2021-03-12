В МИД Украины рассказали о "трёх китах", которые помогут вернуть Крым

Киевская риторика касательно возвращения Крыма постепенно "обрастает" новыми подробностями. По мнению главы МИД страны Дмитрия Кулебы, украинская политика в плане возвращения полуострова основана на "трёх китах".

Кулеба описал своё видение ситуации в Twitter, подчеркнув, что важны в том числе и усилия "союзников Украины". "Три кита", по мнению главы МИД, на данный момент выглядят так:

стратегия "деоккупации" Крыма (принята 11 марта);

совместные усилия стран-союзников, возможные благодаря "Крымской платформе";

восстановление международного права благодаря синергии (усиливающему эффекту всех факторов).

Напомним, что ранее очень эмоционально о потере Крыма высказался украинский президент Владимир Зеленский. В своём обращении к украинцам он заявил, что "у страны вырвали сердце", и только возврат Крыма позволит Украине снова "улыбнуться".