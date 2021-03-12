Charlie Hebdo выпустили карикатуру на злоключения Меган Маркл

Любители острой политической карикатуры из журнала Charlie Hebdo (Франция) не прошли мимо скандального интервью Меган Маркл Опре Уинфри.

Журнал выпустил карикатуру на обложке, где королева Елизавета II душит Маркл ногой. "Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?" — гласит заголовок журнала. "Потому что я не могла дышать", — отвечает нарисованная фигура Маркл.

По мнению СМИ, здесь использован намек на гибель чернокожего Джорджа Флойда в 2020 году — точно таким же удушающим приемом с ним расправился полицейский. Меган Маркл говорила, что в Букингемском дворце некоторые члены семьи опасались того, что ее ребенок от принца Гарри будет не белой расы.

То есть, Charlie Hebdo намекает на расистские настроения британской короны.