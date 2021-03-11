Пушков: Байден займется "длительной осадой" России

О возможной политике США против России порассуждал в телеграм-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По его мнению, практически все "плохое" Белый дом сделал против России "руками" экс-президента Дональда Трампа. Так что теперь он может взять сознательную паузу, избирая тем самым тактику "длительной осады".

В возможности Вашингтона, как считает Пушков, входят пока пресловутые "санкции из ада, подталкивание Украины к войне в Донбассе и наращивание армейских подразделений в Польше и других странах НАТО, которые граничат с Россией. То есть — "продолжение линии США при Трампе".

Ранее Пушков заявил, что Джо Байден пойдёт по ошибочному "русофобскому" пути, который проложил бывший президент США Барак Обама.