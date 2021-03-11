О возможной политике США против России порассуждал в телеграм-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
По его мнению, практически все "плохое" Белый дом сделал против России "руками" экс-президента Дональда Трампа. Так что теперь он может взять сознательную паузу, избирая тем самым тактику "длительной осады".
В возможности Вашингтона, как считает Пушков, входят пока пресловутые "санкции из ада, подталкивание Украины к войне в Донбассе и наращивание армейских подразделений в Польше и других странах НАТО, которые граничат с Россией. То есть — "продолжение линии США при Трампе".
Ранее Пушков заявил, что Джо Байден пойдёт по ошибочному "русофобскому" пути, который проложил бывший президент США Барак Обама.
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