Одна из частных школ Нью-Йорка решила не называть законы Ньютона по имени их создателя. Администрация считает, что это подчеркивало бы идею превосходства белой расы, так как Ньютон относился к последней.
Как сказал один из старшеклассников изданию City Journal, учащимся говорят о необходимости "децентрации белизны". И указанные правила теперь именуются тремя фундаментальными законами физики, чтобы указать, что в этой науке есть и нечто большее, чем Ньютон.
Ранее сообщалось, что понятие "раса" может будет убрано из конституции Германии — к такому решению пришла правящая в стране коалиция.
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