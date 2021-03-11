Законы Ньютона лишили имени их создателя "из-за расизма"

Одна из частных школ Нью-Йорка решила не называть законы Ньютона по имени их создателя. Администрация считает, что это подчеркивало бы идею превосходства белой расы, так как Ньютон относился к последней.

Как сказал один из старшеклассников изданию City Journal, учащимся говорят о необходимости "децентрации белизны". И указанные правила теперь именуются тремя фундаментальными законами физики, чтобы указать, что в этой науке есть и нечто большее, чем Ньютон.

Ранее сообщалось, что понятие "раса" может будет убрано из конституции Германии — к такому решению пришла правящая в стране коалиция.